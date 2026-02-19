Menteşe'de öğrenciler ödüllerini aldı

Haberler

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere sertifikaları törenle verildi. Etkinlikte öğrenciler, milli marşımızı coşkuyla seslendirdi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" ortaokullar kategorisinde dereceye giren öğrenciler ve komisyon üyeleri düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Menteşe'de gerçekleştirilen anlamlı yarışma, sertifika töreniyle taçlandırıldı. Ortaokul öğrencilerinin milli marşımızı en güzel şekilde seslendirmek için sergilediği performansların ardından, sürece katkı sunan eğitimciler ve öğrenciler bir araya geldi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen programda, Şube Müdürü Ali Kaan Kutlu hazır bulundu. Yarışmanın objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan seçici kurul üyelerine ve medeni cesaret göstererek yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür belgeleri ve sertifikaları bizzat Kutlu tarafından takdim edildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Şube Müdürü Ali Kaan Kutlu, İstiklal Marşı'nın Türk milleti için önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizin teminatı olan ortaokul öğrencilerimizin İstiklal Marşımızı bu denli coşku ve vakarla seslendirmesi bizleri gururlandırdı. Bu yarışmaya emek veren kıymetli komisyon üyelerimize teşekkür ediyor, katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diliyorum"

Program, sertifika dağıtımının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
