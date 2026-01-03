Menteşe'de gençler sanatla buluşuyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, açtığı enstrüman kurslarıyla gençlerin sanatsal potansiyelini ortaya çıkarıyor. Alanında uzman eğitmenlerden eğitim alan gençler, boş zamanlarını müzikle değerlendiriyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin kişisel ve sanatsal gelişimine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Merkezde düzenlenen kapsamlı enstrüman eğitimleri, bölgedeki gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Eğitim programı kapsamında gençler; gitar, bağlama, piyano ve ritim enstrümanları başta olmak üzere pek çok farklı branşta eğitim alma imkanı buluyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde öğrencilere; Temel müzik teorisi, Nota okuma ve yazma, Enstrüman teknikleri ve uygulamalı çalışmalar sunuluyor.

Eğitimler sadece teknik bilgiyle sınırlı kalmıyor. Grup çalışmaları sayesinde gençler, akranlarıyla birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, bireysel performanslar ise özgüven gelişimlerine doğrudan katkı sağlıyor. Sanatsal ifade becerilerini geliştiren gençler, bu sayede günlük hayatın stresinden uzaklaşarak verimli bir hobi edinmiş oluyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin çok yönlü gelişimini önemsediklerini belirterek şu açıklamada bulundu: "Gençlerimizin sanatsal faaliyetlerle kendilerini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Bu tür kurslar, onların sadece müzik bilgisini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda disiplin ve odaklanma becerilerini de güçlendiriyor. Sanatsal faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeye kararlıyız" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA