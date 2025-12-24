Menteşe'nin genç şeflerinden madalya yağmuru

Haberler

Muğla'nın Menteşe Atatürk Turizm MTAL öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde 8 altın ve 3 bronz madalya kazanarak gastronomi alanında büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, Muğla'ya özgü yöresel ürünlerle hazırladıkları yemeklerle uluslararası jüriyi etkiledi.

Muğla'nın gastronomi elçileri olan Menteşe Atatürk Turizm MTAL öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden 8 altın ve 3 bronz madalya ile dönerek büyük bir rekora imza attı.

Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), gastronomi dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde Muğla'nın gururu oldu. İstanbul Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen festival kapsamındaki Gastrofest Yemek Yarışması'na katılan öğrenciler, sergiledikleri performansla uluslararası jüriyi hayran bıraktı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından organize edilen dev organizasyona 3 rehber öğretmen eşliğinde 10 öğrenciyle katılan okul, 5 farklı kategoride yarıştı. Genç şeflerin hazırladığı özgün reçeteler ve profesyonel sunumlar sonucunda Menteşe ekibi; 8 altın ve 3 bronz madalya kazanarak kürsüye damga vurdu.

Menteşe Atatürk Turizm MTAL öğrencileri, yemeklerinde Muğla'ya özgü yöresel ürünleri kullanarak kentin gastronomik zenginliğini ön plana çıkardı. Geleneksel tatları modern tekniklerle birleştiren sunumlar, jüri üyelerinden tam not alırken; Muğla mutfak kültürü uluslararası bir platformda başarıyla temsil edilmiş oldu.

Elde edilen bu tarihi başarıyla Muğla ve Menteşe ilçesinin gastronomi turizmindeki potansiyeli bir kez daha kanıtlandı. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca kazandıkları mesleki bilgi, becerileri madalyalarla taçlanmış oldu.

Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada, bu büyük başarıda emeği geçen başta öğrenciler olmak üzere; onları büyük bir özveriyle hazırlayan rehber öğretmenlere, destek veren kurumlara ve tüm paydaşlara teşekkür edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
