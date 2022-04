Menemen'de 'Sokak Hayvanları Günü' etkinliği

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Menemen Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanları Gününde hem farkındalık oluşturmak hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bir etkinlik düzenledi.

Menemen Belediyesi Veterineri İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki can dostlar için kurduğu mama ve su kabı düzenek sayısını artırdı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, düzeneklerden bazılarını Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu öğrencileriyle birlikte kurdu. Hem farkındalık oluşturmak hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için düzenlenen etkinliğe minikler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler ellerindeki taşıdıkları dövizlerle, 'Sokak hayvanlarına sahip çıkın' çağrısında bulundu. Etkinliğin ilgi odakları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım'daki Menemen ziyareti sırasında donmaktan son anda kurtulan Zeytin ile 5 ay önce trenin altında kalan ve Geçici Hayvan Bakımevi'nde gördüğü tedavi sonrası hayata tutunan Güçlü oldu.

"Can dostlarımızı sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz" diyen Aydın Pehlivan, "Sokaktaki canlar hepimize emanet. Onlar, bizlerin şefkati ile yaşama tutunuyor. Menemen Belediyesi olarak tüm canlıların bizler gibi hakları, ihtiyaçları olduğunu, sevgiyi ve saygıyı hak ettiğini sadece bugün değil, her zaman hatırlıyoruz; çünkü Menemen tüm canlıların ortak yaşam alanı" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz yıl hizmete açtıkları 15 dönüm üzerine kurulu olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile sahipsiz tüm sokak hayvanlarına en iyi tedavi imkanını sunduklarını ifade eden Pehlivan, "Bakımevimiz, İzmir'in en modern hayvan barınaklarından biri olarak hizmet veriyor. Ekiplerimiz, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini engellemek, hayvanların refahı ve toplum sağlığını korumak için faaliyet gösterdikleri andan itibaren bin 525 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca 9 bin 256 can dostun yarasını sararken, 83 sahiplendirme ve bin 735'i kuduz, 2 bin 372'si parazit olmak üzere 4 bin 207 aşılama işlemi gerçekleştirdi. Tabi can dostlarımızı sadece korumak yetmiyor, gönülden sevmeyi de bir o kadar önemli buluyoruz. Bir taraftan hayvanları korumaya, yaşatmaya çalışırken, diğer taraftan hayvan sevgisini çocuklarımıza, gençlerimize aşılama gayreti içerisindeyiz. Bugün de can dostlarımız için öğrencilerimizle birlikte mama ve su kabı düzeneği kurduk. İsteyen hayvan severlerimiz de bu kaplara mama ve su bırakabilirler. Hayvanlara karşı uygulanan kötü muamelenin son bulduğu bir dünya umuduyla, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - İZMİR