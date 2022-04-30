Menderes'te "Ege'de Yerleşim Sorunları" Konferansı

MENDERES, İZMİR (ANKA) - İzmir Menderes Belediyesi'nin düzenlediği Ege'de Yerleşim Sorunları Konferansı eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın katılımıyla yapıldı.

"Ege'de Yerleşim Sorunları" konferansı için Menderes'e gelen eski SHP Genel Başkanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP İlçe Başkanı Ahmet İşler tarafından karşılandı.

CHP Menderes İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Karayalçın, daha sonra Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Ege'de Yerleşim Sorunları" konferansına katıldı. Dikmen Vadisi Proje Koordinatörü Taner Topçu moderatörlüğündeki konferanstı konuşan Karayalçın büyükşehir belediyelerinin yerleşim konusundaki önemine dikkat çekti.

"BÜYÜKŞEHİRLER YEREL HÜKÜMET GİBİ"

Ege Bölgesi'nin konut ihtiyacının giderek arttığını dile getiren Karayalçın şunları söyledi:

"İklimiyle, verimli topraklarıyla insanıyla uygarlık burada doğmuş. Onun için bu bölgeye çok yoğun bir talep var. 80'lerde buralarda yeni yerleşim kurma ihtiyacı 40 yıl sonra daha da artmış bulunmakta. Büyükşehir-bütünşehir değişimi Türkiye'yi bu noktaya taşıdı. Bu idari ve siyasi olarak son derece önemli bir gelişme. Bütün il, tek bir yönetim yapısına geçiyor. Artık Büyükşehir Belediyesi dediğimiz örgüt, bana göre belediye değil. Büyükşehirler üniter devlet yapısını bozmadan bir tür yerel hükümet gibi. Bu topraklarda üniter devlet olmazsa biz yaşayamayız. Üniter devleti sürdürmeliyiz ama üniter devlet içinde kendine özgü bir yönetim yapısı var. Bölge planı olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. Bölge planı olmaması Ege'nin tüm alanlarının rant tuzağına düşmesine neden oluyor. Bölge planı olmadan rant projelerini çok rahat geçirirsiniz. Bu konuda bölge planlaması çok önemli."

BAŞKAN KAYALAR'DAN HOBİ BAHÇESİ UYARISI

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise bilinçsiz yapılaşmanın ülkenin kronikleşmiş bir sorunu haline geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Tarımından turizmine, sanayisinden tarihine kadar birçok değeri bünyesinde barındıran ilçemizin son yıllarda aldığı yoğun göç sebebiyle ne yazık ki bazı sorunlar da beraberinde geliyor. Biz bu konuda belediyeler olarak ilgili müdürlüklerimizle üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da bu bağlamda bilinçli ve usulüne uygun yapılar yapmaları gerekiyor. Birlikte belirlediğimiz ortak bilinç ışığında yapılaşmaya giderek Menderes'imizin yapısına zarar vermeden ilçemizi daha ileriye taşıyabiliriz. İlçemizde ne yazık ki vatandaşlar tarım alanlarına yanlış ve bilinçsiz şekilde hobi bahçeleri yaparak, hem ilçenin doğal güzelliğini ve yapısını bozuyor hem de verdikleri emekler boşa gitmiş oluyor. Ben buradan bir kez daha vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum. Hobi bahçeleri, valiliklerin aldığı karar doğrultusunda peyder pey yıkılacak, bu kapsamda kimse hobi bahçesi almasın."

"AKP YANLIŞ YAPILAŞMAYA MAHKUM ETTİ"

CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler ise AKP hükümetini eleştirerek, "AKP hükümeti yanlış ve usulüne uygun olmayan imar çalışmalarıyla da ne yazık ki cennet vatanımızı karmaşık ve yanlış yapılaşmaya mahkum etti. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde ülkemiz yeniden eski güzelliklerine kavuşacak ve kaybettiğini tekrardan yerine koyacak" dedi.

Konferansa, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, eski CHP Milletvekili Musa Çam, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ve çok sayıda vatandaş katıldı.