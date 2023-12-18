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Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan Cumaovalılar Derneği'nde Hemşehrileriyle Buluştu

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Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği'nin düzenlediği etkinlikte hemşehrileriyle bir araya geldi. Özkan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan Cumaovalılar Derneği'nin etkinliğinde hemşehrileriyle buluştu.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Özkan buluşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, " Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği'nin düzenlediği birlik ve beraberlik kahvaltısına katılarak hemşehrilerimizle bir araya geldik. Dernek Başkanı Hüsnü Yavuzkan ve yönetimine bu güzel etkinlik için teşekkür ederim. Menderes'imizin geleceğine imza atacak hizmetlerimizi sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimizle uyum içerisinde çalışarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüsnü Yavuzkan ise, "Amacımız, yöremizin gelenek, görenek, örf ve adetlerini canlı tutarak gelecek nesillere aktarmak ve değerlere sahip çıkmaktır. Hemşehri kültürünü benimseyen insanların yer aldığı derneğimiz birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmalarını yerine getirmektedir. Cumaovalılar Derneği olarak geçmişin değerlerine sahip çıkacak ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarda bize destek olan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan'a da teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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