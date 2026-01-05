Haberler

Burhaniye'de üniversiteli Melike'nin ilk kitabı çıktı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Melike Mengi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 3. sınıf öğrencisi olarak ilk hikaye kitabı olan 'Kalbimden Düşen Masallar'ı yayımladı. Babası Hamdi Mengi, kızının yazarlık kariyerine adım attığını gururla duyurdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Melike Mengi'nin ilk hikaye kitabı çıktı. 3. Sınıf öğrencisi olan Melike'yi ilk kutlayan babası Hamdi Mengi oldu.

İlçenin Ören Mahallesinde oturan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3.Sıanıf öğrencisi Melike Mengi'nin "Kalbimden Düşen Masallar" adlı hikaye kitabı çıktı. Melike Mengi kitapların devamının geleceğini kaydederken, genç yazarı ilk kutlayan da babası Hamdi Mengi oldu. Hamdi Mengi yaptığı açıklamada, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 3. Sınıf öğrencisi ilk kitabı olan "Kalbimden Düşen Masallar" yazarı kızım Melike Mengi yazarlığa ilk adımını atmıştır. Daha nice başarılara inşallah. Allah herkese çocuklarının başarılarını görmeyi nasip etsin" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
