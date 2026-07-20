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Meksikalı Rubi Müslüman olup, Ayşe ismini aldı

Meksikalı Rubi Müslüman olup, Ayşe ismini aldı
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Meksika vatandaşı Rubi Ramirez Martinez, Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu ve Ayşe ismini aldı. Törende kendisine Kur'an-ı Kerim ile İspanyolca meali hediye edildi.

Meksika vatandaşı Rubi Ramirez Martinez, Kütahya'da düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak, Ayşe adını aldı.

Kütahya İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ile müftülük personeli katıldı. Merasimde İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, İslam dininin inanç esasları, ibadet anlayışı ve temel değerleri hakkında Rubi Ramirez Martinez'e bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından Kelime-i Şehadet getiren Martinez, İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu. İhtida merasiminin ardından Martinez, Ayşe ismini aldı. İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından Martinez'e ihtida belgesinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi. Tören, yapılan dua ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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