Meksika'da İsrail Karşıtı Protesto

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yüzlerce kişi İsrail karşıtı protesto için sokaklara döküldü.

Meksika'nın başkenti Mexico City bir kez daha İsrail karşıtı protestolara ev sahipliği yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattğı 7 Ekim'den bu yana saldırıların sona erdirilmesi için protesto düzenleyen Meksikalılar bir kez daha sokaklara döküldü. İsrail'in saldırıların son bulmasını isteyen Meksika halkı, Meksika'nın İsrail ile ilişkilerin kesilmesini talep etti. Kentin simgelerinden olan Bağımsızlık Anıtı'ndan şehir merkezindeki Zocalo Meydanı'na yürüyen Meksikalı göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak "Savaş değil soykırım", "Gazzeli çocuklar tehdit değil", "Netanyahu katil, Biden destekçisi", "Nehirden denize, Filistin özgür olacak", "İsrail ile ilişkileri keselim", "Nerede İsrail'e yönelik yaptırımlar" sloganları attı. Protesto sırasında göstericilerden bazılarının bazı Starbucks şubelerinin camlarını kırması nedeniyle polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatıştı.

Eyleme katılan Horacio, "İsmail Haniye tarafından çağrısı yapılan Filistin yanlısı protesto yürüyüşündeyiz. Ancak ne yazık ki kendisi bu hafta öldürüldü. Öldürülmesi üzücü, çünkü barış için mücadele ediyordu,. Çok sayıda akrabası daha önce öldürülmüş olmasına rağmen İsraillilerle müzakere etmeye çalışıyordu. Ancak ne kadar acı çekerse çeksin barış için müzakere etmeye devam etti. Hamas'ın siyasi lideri Haniye'nin öldürülmesi, siyonistlerin dünya çapında sorunu çözmeye yönelik ilgi ve empati eksikliğinin bir kanıtıdır" dedi.

Filistin meselesinin İsrail'in 7 Ekim'de başladığı saldırılarından bu yana Meksika'da daha iyi bilindiğini sözlerine ekleyen Horacio, "İsrailliler tam tersi bir etkiye neden oldu. Filistin'i yok etmek istediler ama şimdi herkesin bir kefiye ya da Filistin bayrağı var. Siyonizmin yakında yenileceğini umuyorum, çünkü Filistinli kardeşlerimiz acı çekiyor" açıklamasını yaptı.

"Çocukluğumdan beri Siyonistlerin Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ele geçirdiğine ve Gazze'yi bir açık hava hapishanesi haline getirdiğine dair hikayeler duydum" diyen Meksikalı Horacio, "Ayrıca yerinden edilmeleri, suikastları ve çocukları bile tutuklamaları, yargılamadan hapishanelerde işkence gören insanları biliyorum. İşte bu yüzden buradayız" ifadelerini kullandı. - MEXİCO CİTY