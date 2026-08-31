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Mekke Savunma Anlaşması Komitesi İstanbul'da Toplandı

Mekke Savunma Anlaşması Komitesi İstanbul'da Toplandı
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Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan ve Suudi Arabistanlı yetkililerle Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı öncesinde görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı öncesinde sohbet ettiler.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı öncesinde sohbet ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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