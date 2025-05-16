Mehmetçik olmanın gururunu yaşadılar

Mehmetçik olmanın gururunu yaşadılar
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Erzurum'da Şehit Üsteğmen İsmail Aksu Kışlası'nda "Temsili Askerlik Töreni" düzenlendi.

Erzurum'da Şehit Üsteğmen İsmail Aksu Kışlası'nda "Temsili Askerlik Töreni" düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, "Temsili Askerlik Töreni"ne katılarak, vatan sevgisinde engel tanımayan özel gençlerimizin gururuna ortak oldu.

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında Şehit Üsteğmen İsmail Aksu Kışlası'nda düzenlenen törende, askerlik heyecanı yaşayan 72 genç; şanlı üniformayı giyerek al bayrağımızın gölgesinde ant içti. Bir günlüğüne, "Mehmetçik olmanın gururu"nu yaşayan kahramanların "Terhis Belgeleri"ni Vali Çiftçi takdim etti.

Temsili Askerlik Töreni, vatan sevgisinde engel tanımayan evlatların gözlerindeki sevinç ile ailelerinin yüreklerine sığmayan gururunun harmanlandığı, unutulmaz bir hatıraya dönüştü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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