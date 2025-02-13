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Mehmet Özdemir'den İhtiyaç Sahiplerine Örnek Dayanışma Hareketi

Mehmet Özdemir'den İhtiyaç Sahiplerine Örnek Dayanışma Hareketi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde esnaf Mehmet Özdemir, ihtiyacı olan ailelere yardım eli uzatmak için her hafta cumartesi günü pazar esnafından sebze ve meyve toplayarak, bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Hayırseverliği ve toplumsal dayanışmaya örnek olan Özdemir, ayrıca fazla ürünleri Meydan Aşevi'ne gönderiyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde esnaflık yapan ve hayır işleriyle tanınan Mehmet Özdemir, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için örnek bir dayanışma hareketi gerçekleştiriyor.

Özdemir, her hafta cumartesi günleri Gediz pazarını dolaşarak pazarcı esnafından sebze ve meyve topluyor ve bunları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Ayrıca, fazla ürünleri Kütahya'daki Meydan Aşevi'ne göndererek daha geniş bir kitleye yardım eli uzatıyor. Öğleden sonra pazar esnafını tek tek ziyaret eden Özdemir, bağışlanan gıda malzemelerini akşam saatlerinde Gediz'de belirlenen 10 aileye dağıtıyor. Artan ürünleri ise pazartesi günü, minibüsçülerin ücretsiz desteğiyle Kütahya'daki Meydan Aşevi'ne ulaştırıyor.

Yaklaşık 6 yıldır bu hayır işini sürdüren Özdemir, destekçilerine teşekkür ederek, "Cumartesi günleri pazaryerinden topladığımız sebzeleri öncelikle Gediz'de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Kalan kısmını ise haftalık 10 kasa olarak Meydan Aşevi'ne gönderiyoruz. Gediz'den üç minibüsçü arkadaşımız hiçbir ücret almadan bu konuda yardımcı oluyor. Allah onlardan razı olsun, dualarımız onlarla" dedi.

Gediz'de büyük takdir toplayan Mehmet Özdemir, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak hayır işlerine destek veren herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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