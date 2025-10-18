Mehmet Kaya İnşaat'tan 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, yayımladığı mesaj ile 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Müteahhit Mehmet Kaya İnşaat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mehmet Kaya mesajında, "Muhtarlık kurumu, demokrasimizin en temel temsil noktası, devletimizin vatandaşla buluştuğu ilk kapıdır. Bu kapı, muhtarlarımızın gayretiyle 7 gün 24 saat açık, milletimizin hizmetindedir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile yerel yönetimler ve idari kurumlar arasında güçlü bir köprü kurarken, sadece resmi görevlerini yerine getirmezler. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sevincinde, derdinde, acısında ve mutluluğunda yanlarında olarak, toplumsal dayanışmanın en canlı örneğini sergilerler. Araban ilçemizde görev yapan muhtarlarımızın gayreti, şehrimizin gelişimine ve insanımızın refahına doğrudan katkı sağlamaktadır. Özverili çalışmalarıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, milletimizin huzur ve güveni için emek veren Arabanlı muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde mahallelerimiz ve köylerimizin gözü, kulağı ve sesi olan Arabanlı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP