Haberler

Arabanlı İş Adamı Mehmet Kaya’dan 15 Temmuz Mesajı: 'Milli Sorumluluğumuz Kahramanlıkları Nesilden Nesle Aktarmak'

Arabanlı İş Adamı Mehmet Kaya’dan 15 Temmuz Mesajı: 'Milli Sorumluluğumuz Kahramanlıkları Nesilden Nesle Aktarmak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Arabanlı iş adamı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında FETÖ'nün hain darbe girişimini kınayarak, milletin birlik ve beraberlik ruhuyla darbeye dur dediğini vurguladı. Kaya, o gece yaşanan kahramanlıkların ve şehitlerin anısının gelecek nesillere aktarılmasının milli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Arabanlı genç iş adamı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Arabanlı iş adamı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında,"Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz 2016 tarihinde, aziz milletimizin iradesine ve geleceğine, hain bir darbe girişimiyle kast etmiştir. Birlik ve beraberliğimize, pek çok kamu kurum ve kuruluşuna yönelik bu alçakça saldırı, egemenliğini canı pahasına korumak isteyen masum sivilleri hedef almaktan da geri durmamıştır. FETÖ'cü hainler, milletin uçaklarını, tanklarını, helikopterlerini ve ağır silahlarını, kendi milletine karşı kullanmaktan çekinmemiş, böylelikle tarihimizde görülmemiş çapta bir hainlik ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanımızın televizyon ekranlarından yaptığı çağrı üzerine, milyonlarca vatansever, hain ve menfur kalkışmaya "dur" demek üzere sokaklara, caddelere ve meydanlara akın ederek, devletine ve milletine bağlı güvenlik güçlerimizle omuz omuza vermiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasiye göz diken kanlı ellerin hakimiyetine girmeyen Türk Milleti, vatana ve millete olan bağlılığını bir kere daha göstermiştir. O gece yaşanan kahramanlıkları, milletimizin bu ihanete verdiği cevabı nesilden nesle aktarmak ise bizler için artık milli bir sorumluluktur. 15 Temmuz gecesi gözünü dahi kırpmadan, vakur bir yürüyüşle şehadete eren Astsubay Ömer Halisdemir ve kahraman şehitlerimize bir kez daha Yüce Rabb'imden rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı