Mehmet Demir: 'Kütahya'daki 102 firmaya 45 milyon TL ihracata yönelik devlet yardımı yapıldı'

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mehmet Demir, Kütahya'daki 102 firmaya 45 milyon TL ihracata yönelik devlet yardımı yapıldığını, ayrıca 9 binin üzerindeki esnaf ve sanatkara 566 Milyon TL faiz indirimli kredi kullanımı sağlandığını açıkladı. Demir, yaptığı açıklamada, AK Parti olarak, ülkenin kalkınmasında ve rekabet gücünün yükseltilmesinde kritik rol oynayan ticaret alanında, ticaret erbabının işlemlerinin günün ihtiyaçlarına uygun olarak daha hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Mehmet Demir, "Bu çerçevede, son 20 yılda yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarımızla, ticaret hayatını kolaylaştıran, rekabetçiliğimizi artıran, ticaret işlemlerinin daha hızlı, kolay ve etkin yapılabilmesini sağlayan önemli atılımlar yaptık. Ticarette gümrük hizmetleri altyapımızı, gümrük ve lojistik süreçlerini günün ihtiyaçlarına göre sürekli iyileştirdik. Aynı zamanda, sürdürülebilir kalkınmayı, kamu sağlığı ve güvenliğini esas alan bir yaklaşımla, rekabetçi piyasaların devamını sağlarken tüketicilerimizin daha etkin korunduğu ve refahının artırıldığı pek çok düzenleme ve uygulamayı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak, ticaretin kolay, güvenilir ve sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni düzenlemeler ve uygulamalar hayata geçirecek, dinamik bir iç ve dış ticaret ortamının tesisiyle ülkemizi küresel düzeyde en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri haline getireceğiz. Aynı zamanda Ülkemizde girişimcilik kültürünün ve kapasitesinin gelişmesi, bu yönde ekosistemin geliştirilmesi, firmalarımızın finansmana ve pazara erişim imkanlarının geliştirilmesi, ölçeğin büyütülmesi ve verimliliğin artırılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla istihdam artışı ve büyümemizde çok önemli bir yeri olan esnafımızın ve KOBİ'lerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. İhracatın tabana yayılması vizyonumuz doğrultusunda kadın ve genç girişimci firmalarımıza detaylı eğitim programları düzenledik. Melek yatırımcılarla yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek ve ihracata yönlendirmek amacıyla internet tabanlı platformlar oluşturduk. Girişimciliği geliştirilebilmek için bugüne kadar 1,5 milyonu aşkın kişiye yüz yüze ve online girişimcilik eğitimi verdik. Genç girişimciliğini her zaman destekledik. Yeni iş kuran gençlerimize 3 yıl boyunca belirli bir tutara kadar kazanç istisnası getirdik, genç girişimcilerimizin sermaye şirketlerine vergi muafiyeti sağladık" şeklinde konuştu.

"Esnaf ve sanatkarlarca kullanılan faiz indirimli kredilerin toplamı142 milyar TL'ye ulaştı"

Milletvekili adayı Mehmet Demir, "Esnaf ve sanatkarlarca kullanılan faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesi 2002 yılında 154 milyon TL iken bu tutarı 2023 yılı ocak ayı sonu itibarıyla 142 milyar TL'ye ulaştırdık. İlk defa KOBİ Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayarak yürürlüğe koyduk. KOSGE aracılığıyla 1990-2002 döneminde 4 bin KOBİ'ye destek sağlanmışken, 2002 sonrası dönemde yaklaşık 1,2 milyon KOBİ'ye toplam 22,2 milyar TL düzeyinde destek sağladık. Ülkemiz için bunları yaparken, Kütahya'mızın da ihracat rakamlarını 285 milyon dolara yükselttik. Şimdiye kadar Kütahya'daki 102 firmaya 45 Milyon İhracata yönelik devlet yardımı yaptık. 9 binin üzerindeki Esnaf ve Sanatkarımıza 566 Milyon TL Faiz İndirimli Kredi Kullanımı sağladık ve daha sayamadığım nice işlere imza attık. Türkiye ve Kütahya'mız için beraber yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA