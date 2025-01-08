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Mehmet Aküzüm Hak-İş Diyarbakır İl Başkanlığına Atandı

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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığı görevine atandı. Devir teslim töreninde yeni başkan Aküzüm, emekçi arkadaşlarına hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığı görevine atandı.

10 yılı aşkın süredir Hak-İş çatısı altında çeşitli işkollarında şube başkanlığı görevini üstlenen Aküzüm, yeni atamasıyla Hak-İş Diyarbakır İl Başkanlığına getirildi. Devir teslim töreninde Aküzüm, Dinç'e çiçek ve plaket taktim etti. Dinç, beraber yol yürüdüklerini ve herkese teşekkür ettiğini söyledi. Dinç, Aküzüm'e yeni görevinde başarılar diledi. Yeni Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, "Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Hak-İş ailesine değer kattığından, ilkelerine dikkat ettiğinden, çizgisinde devam ettiğinden dolayı Ahmet Dinç başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu dönemde yapacağımız çalışmalarda emekçi arkadaşlarımıza, emek hareketine, Diyarbakır'daki hemşerilerimize hizmet etmek için elimizden gelen bütün imkanlarımızı sağlayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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