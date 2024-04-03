Türkiye genelinde okullar arasında düzenlenen Sıfır Atık Projeleri Yarışmasında ortaokul öğrencileri kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Beren Küçük Türkiye 2'si oldu.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi olan Beren Küçük sıfır atık projeleri yarışmasında ortaokul öğrencileri kategorisinde Türkiye 2.'si oldu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Uluslararası sıfır atık günü olan 30 Mart tarihinde düzenlenen sıfır atık yarışması ödül töreninde 81 ilden 12 eser,6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR