Medical Point'tan Hemşirelere Anlamlı Kutlama

Medical Point'tan Hemşirelere Anlamlı Kutlama
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Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşirelerin sağlık hizmetindeki değerine vurgu yaptı ve onların katkılarını takdir etti.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kubba, "Sağlık hizmeti yalnızca bilgi ve teknolojiyle değil; şefkat, sabır ve insan sevgisiyle tamamlanır. Bu bütünlüğü sağlayan en önemli güçlerden biri de hiç şüphesiz hemşirelerimizdir. Gecesini gündüzüne katarak hastalarının acısını dindirmeye çalışan, bir bakışla moral veren, bir dokunuşla umut aşılayan hemşirelerimiz, sağlık sistemimizin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarıdır. "Bugün hastanemizin her köşesinde kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunabiliyorsak, bunda hemşirelerimizin katkısı unutulamaz. Bu vesileyle, onların hak ettikleri değeri her zaman görmeleri için yönetim olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlığa verdikleri emek, topluma kattıkları değer için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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