Medical Point Hastaneler Grubu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Medical Point Hastaneler Grubu'ndan Kurban Bayramı Mesajı
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Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, yayımladığı mesajda Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma simgesi olduğunu vurguladı. Bayramın ruhunun yaşatılması gerektiğini belirten Kubba, tüm insanlığa sağlık, huzur ve merhamet diledi.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Kubba mesajında, "Kıymetli çalışma arkadaşlarımız, değerli iş ortaklarımız ve sevgili vatandaşlarımız, İnancımızın ve kültürümüzün en derin anlamlarını taşıyan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı'nı bir kez daha birlikte karşılamanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, sadece dini vecibelerimizin yerine getirildiği özel günler değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, vicdani sorumluluğun ve insani değerlerin en güçlü şekilde ortaya çıktığı önemli bir zamandır. Tüm insanlığın barışa, sağlığa ve merhamete en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde, Kurban Bayramı'nın ruhunu yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İnsana, hizmet etmeyi sadece bir meslek değil, kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Sağlık alanındaki yatırımlarımızı ve hizmet anlayışımızı bu bilinçle şekillendiriyor; etik değerler, bilimsel gelişmeler ve insani hassasiyetler ışığında, her bireyin sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu mübarek bayramın, ülkemize, sağlık camiamıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve milletimize sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte, mutluluk ve barış dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Kurban Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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