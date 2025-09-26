Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Çevre Sağlığı Günü Mesajı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü ile ilgili mesaj yayımladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba mesajında, "Sağlık hizmeti sunmak, yalnızca hastalıkları tedavi etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyecek sağlıklı bir yaşam alanı inşa etmeyi de kapsar. Bu da doğrudan çevresel faktörlerle bağlantılıdır. Kirli hava, sağlıksız su kaynakları, kontrolsüz atıklar ve iklim değişikliği gibi çevresel tehditler; solunum yolu hastalıklarından kansere, bağışıklık sistemi zafiyetlerinden ruh sağlığına kadar birçok alanda insan sağlığını tehdit ediyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak bizler, doğaya saygının, insana saygı olduğuna inanıyoruz. Sadece tıbbi anlamda değil; sosyal, çevresel ve etik açıdan da sağlık sektörünün sürdürülebilirliğini ön planda tutuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Hayrullah Kubba, "Sıfır Atık Uygulamaları: Tıbbi ve evsel atıkların ayrıştırılması, sterilizasyonu ve geri dönüşüm sistemlerinin aktif olarak kullanılması, Enerji Verimliliği: Hastane genelinde enerji tasarruflu aydınlatmalar, otomasyon sistemleri ve iklimlendirme teknolojileri, su tasarrufu: su tüketimini azaltmak adına sensörlü armatür sistemleri, düzenli bakım ve optimizasyon süreçleri, yeşil alanlar ve ağaçlandırma: hastane çevresinde yeşil alanların korunması ve her ay hekimlerimiz adına hatıra ormanına bağış, topluma çağrı: sadece bugün değil, her gün çevreyi düşünmeliyiz. 26 Eylül Çevre Sağlığı Günü'nü sadece bir takvim hatırlatması olarak değil; gelecek nesillerin sağlığı için bir dönüm noktası olarak görmeliyiz. Biz Medical Point ailesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam ederken, tüm kurumları ve bireyleri de doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki; sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez temelidir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP