Meclis üyesi Haydar Bulut anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclis üyesi Haydar Bulut anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Meclis üyesi Haydar Bulut anıldı

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren AK Parti Çat Belediye Meclis Üyesi Haydar Bulut, meclis toplantısında Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve meclis üyesi arkadaşlarınca anıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren AK Parti Çat Belediye Meclis Üyesi Haydar Bulut, meclis toplantısında Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve meclis üyesi arkadaşlarınca anıldı.

Belediye Meclis Üyesi Haydar Bulut'un toplantılarda kullandığı masasının üzerine kendisine ait fotoğraf ve karanfiller bırakıldı.

Çat Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Haydar Bulut arkadaşımızla hemen hemen 3 yıldır beraber çalışıyoruz. İlişkilerimiz siyasi dönemde, seçim çalışmalarında daha çok pekişti. Biz her seferinde, ilişkilerimizde, konuşmalarında, meclis çalışmalarında, komisyon çalışmalarında şahitlik ettik. İyi bir arkadaşımızdı. Beklenmedik bir olay neticesinde aramızdan ayrılması ani oldu, isterdik ki arkadaşımız aramızda olsun ama kaderin önüne geçilmiyor Dualarımız onunla olsun. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Rabbim aile efradına, sevenlerine sabırlar versin" ifadelerini kullandı

Ardından merhum Haydar Bulut'un anısına Fatiha okundu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haydar Bulut Melik Yaşar AK Parti Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title