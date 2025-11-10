Haberler

MCBÜ'de Atatürk'ü anma programlarına yoğun ilgi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla iki yerleşkede düzenlenen törenlerde saygı duruşunda bulunularak ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından akademisyenler tarafından günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) düzenlenen törenlerle anıldı.

MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi ile Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenlere; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin, Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Oktay Üçer, Genel Sekreter Erhan Doğan, dekanlar, merkez müdürleri, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı.

Anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programlar, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde MCBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Berber'in "Modern Türkiye'nin İnşasında Atatürk Vizyonu" başlıklı konuşmasıyla devam etti.

Aynı saatlerde Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi'nde ise MCBÜ Salihli MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Akdeniz, "Büyük Türk'ün Ardından" adlı konuşmasını gerçekleştirdi.

Programlar, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
