Haberler

Mavi Objektif TV, yeni ofisini açtı

Mavi Objektif TV, yeni ofisini açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Mavi Objektif TV'nin yeni ofisi, düzenlenen törenle açıldı. Genel Yayın Yönetmeni Sıla Çolak, medyanın büyümesini ve güvenilirliğini vurguladı.

Kayseri'de yayın yapan Mavi Objektif TV ve sosyal medya haber platformlarının yeni ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Mavi Objektif TV'nin Yakut mahallesi Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerindeki yeni ofisinin açılış töreninde konuşan Genel Yayın Yönetmeni Sıla Çolak, 2018 yılında mütevazi adımla çıktıkları yolda yerelden ulusala uzanan köklü bir yapıya ulaştıklarını söyledi. Onursal Başkan Sedat Kılınç'a da teşekkürlerini ileten Çolak; "Bugün burada yalnızca bir haber merkezi ofisinin açılışında değil emeğin, inancın ve kararlılığın taçlandığı bir yolculuğun gurur anında bir aradayız. 2018 yılında mütevazi bir adımla başladığımız Mavi Objektif serüveni; bugün Türkiye'nin dijital nabzını tutan güçlü ve saygın bir medya ağına dönüşmüştür. Kayseri merkezli olarak çıktığımız bu yolculuk Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi lokomotif şehirlerimizle büyümüş, yerelden ulusala uzanan köklü bir yapıya ulaşmıştır. Ulaştığımız bu başarı tesadüf değildir. Tarafsızlığı ilke, disiplini karakter, doğruluğu ise namus bilen bir anlayışla yol aldık. Hayatın gerçeklerini süslemeden, eğip bükmeden, objektifin gördüğünü halkımıza aktarmayı şiar edindik. Bu duruş milletimizin nezdinde güvenilen bir noktaya ulaştırmıştır. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demekten çekinmeyen, güzeli alkışlamaya, eksikleri ise yapıcı bir dille dile getirmeye ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ofis; dualar eşliğinde AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ve davetliler tarafından açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi

Hastanede pes dedirten görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle