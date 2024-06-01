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Mavi Marmara Gemisi Saldırısında Hayatını Kaybeden Furkan Doğan Anıldı

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İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Furkan Doğan; olayın 14. Yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Furkan Doğan; olayın 14. Yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Beytül Makdis Derneği tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programı; Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlkokul öğrencisi Erkam Çelik de Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık şiirini seslendirirken; programa katılan vatandaşlarda meşaleler yakarak; slogan attı.

Programda bir konuşma yapan Beytül Makdis Derneği Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç, "Herkes Kudüs ve Gazze biletlerinin parasını biriktirmeye başlasın. Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede bu topluluk Mescidi Aksa'da zafer namazları kılacak inşallah. O zafer günü geldiğinde, o şerefli tablonun içerisinde bizler de yer alacağız. Ben en çok Rabb'ime bu konuda dua ediyorum. Furkan cennete uçalı 14 yıl oldu. Bu 14 yıl içerisinde Gazze'de zulüm devam ediyor. Halen Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar alınmıyor. O günden bu yana yaklaşık 50 bin kardeşimizi Furkan'ın yanına gönderdik ama Furkan yaşamaya devam ediyor. Bugünler bitecek. Allah'ın izniyle Mescidi Aksa'da hepimiz zafer namazları kılacağız" ifadelerini kullandı.

Program; Mavi Marmara'da hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Furkan Doğan İsrail Gazze Yerel Politika Haberler

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