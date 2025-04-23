Mattia Ahmet Minguzzi için vatandaşlardan duygusal vefa
İtalya'nın ünlü şefi Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia, doğum gününde mezarı başında anıldı. Vatandaşlar, Bahçelievler'deki mezarına Türk bayraklı balonlar bırakarak sevgi ve saygı gösterdiler.
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum gününde vatandaşlar mezarını ziyaret edip Türk bayraklı balonlar bıraktı.
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Bugün doğum günü olan Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarını vatandaşlar ziyaret edip Türk bayraklı balonlar bıraktılar. Bir tane genç kız da mezarına mektup bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel