Mattia Ahmet Minguzzi için vatandaşlardan duygusal vefa

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum gününde vatandaşlar mezarını ziyaret edip Türk bayraklı balonlar bıraktı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Bugün doğum günü olan Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarını vatandaşlar ziyaret edip Türk bayraklı balonlar bıraktılar. Bir tane genç kız da mezarına mektup bıraktı. - İSTANBUL