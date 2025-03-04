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Matcha Çayı Eskişehir'de Popülerlik Kazanıyor

Matcha Çayı Eskişehir'de Popülerlik Kazanıyor
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Eskişehirli aktar Koray Özkılıç, sosyal medyanın etkisiyle son dönemde popülerliği artan matcha çayına olan ilginin arttığını vurguladı. Matcha çayı, sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemi destekleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

Eskişehirli aktar Koray Özkılıç, son dönemde özellikle sosyal medyada herkes tarafından tüketilmesiyle birlikte popülerliği artan matcha çayına ilginin yoğun olduğunu dile getirdi.

Öğütülmüş yeşil çay yapraklarından elde edilen bir ürün olan matcha çayı, Uzakdoğu kültüründe önemli bir yer taşıyor. Geleneksel yeşil çaydan farklı olarak güçlü antioksidan özelliğine sahip olan matcha, bağışıklık sistemini destekleyerek metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabiliyor. Pek çok ünlü kahve zinciri de menülerine matcha bazlı içecekler ve tatlılar ekleyerek bu trende ayak uyduruyor.

Eskişehir'deki aktar Koray Özkılıç, son dönemlerde büyük ilgi gören ve klasik kahveye alternatif bir seçenek olarak sunulan içecekle ilgili bilgilendirmede bulunarak, sosyal medya sayesinde popülerliğinin arttığını ve şimdi herkes tarafından ilgiyle tüketildiğini aktardı. Özkılıç, "Matcha çayı dediğimiz ürün aslında Paraguay'ın yerli içeceği. Biz nasıl siyah çay tüketiyorsak onlar da bu çayı tüketiyorlar. Biz nasıl termosa çay koyup yanımıza alıyorsak onlar da aynısını yapıyor. Aslında baktığımız zaman matcha çayı siyah çaydan daha sağlıklı. Vatandaşlar hem evlerine alıyor hem de kafelerde mekanlarda bolca tüketiliyor. Daha çok kahvenin yerine tercih ediliyor ama bunun da kafein oranı çok düşük diyemeyiz, günde 3-4 fincan kahve içmek yerine 1 ya da 2 fincan matcha çayı tüketilirse tabii daha az kafein alınabilir vücuda" ifadelerine yer verdi.

Sağlıklı beslenme açısından da sıkça tercih ediliyor

Son olarak matcha çayının sağlıklı beslenme açısından da sıkça tercih edildiğini ifade eden Özkılıç, "Özellikle sağlıklı beslenenler, sporcular ve diyet yapanlar sık sık bundan tüketiyor. İçinde bol miktarda antioksidan olduğu için vücuttaki yağın ve ödemin atılmasında etkili oluyor. Onun dışında etken maddesi dolayısıyla sakinleştirici ve dinlendirici bir özelliği var. Ayrıca vücuttaki gizli şekeri de dengelemeye yardımcı oluyor. Zaten kan şekerini dengelediği için şu an ondan dolayı da popülaritesi arttı. Yine de çok tüketmemek en sağlıklısı olacaktır, günde 2-3 bardak en ideali" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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