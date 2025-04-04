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Martyn Hakan Hett'in Adı Verilen Terör Yasası Kraliyet Onayı Aldı

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İngiltere'de Manchester Arena saldırısında hayatını kaybeden Türk genci Martyn Hakan Hett'in adı verilen Terör Yasası, Kral II. Charles tarafından onaylandı. Yasa, etkinliklerin terör saldırılarından korunmasını amaçlıyor.

İngiltere'de Manchester Arena saldırısında hayatını kaybeden Türk genci Martyn Hakan Hett'in adı verilen Terör Yasa tasarısı Kraliyet onayı aldı.

İngiltere'de etkinliklerin olası terör saldırılarından daha korunaklı hale getirilmesini öngören yasa tasarısını 2017 yılında Manchester Arena saldırısında hayatını kaybeden Türk genci Martyn Hakan Hett'in adı verilmişti. Hett'in annesi Figen Murray'in yasa tasarısına katkı sağladığı Terör Yasa tasarısı İngiltere Kralı II. Charles tarafından onaylandı. Terör (Tesislerin Korunması) Yasası, "Martyn Yasası" adıyla kraliyet onayı alırken yasanın yürürlüğe girmesinden önce en az 24 aylık bir uygulama dönemi olması bekleniyor.

Yasa, belirli tesis ve etkinliklerden sorumlu olanların bir terör saldırısına karşı hazır olmalarını zorunlu kılıyor. Ayrıca, belirli büyük tesislerde ve etkinliklerde, terör saldırılarına karşı savunmasızlığı azaltmak için güvenlik planlaması yapılmasını öngörüyor. Yasa ile nitelikli tesisler ve etkinliklerin bir terör saldırısına karşı hızla yanıt verilebilmesi hedefleniyor.

Yasaya göre, en az 200 kişilik etkinliklerde ve etkinlik mekanlarında terör saldırısı olasılığına karşı güvenlik planlaması yapılacak. Ancak, 800 ya da daha fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikler de ise mekanlarda güvenliğin sağlanması ve üst ve araç araması gibi gerekli önlemler alınacak. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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