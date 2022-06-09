Ekmeği bölüşemeyen martılar hararetli kavgaya tutuştu, Trabzonlu vatandaşlar nasihat verdi - Haberler

Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerindeki ara sokakta yerde yürüyen iki martı bir süre sonra birbirleri ile kavga etmeye başladı. Martıların çıkardıkları sesleri duyan ve kavgalarını gören çevredeki vatandaşlar film izler gibi martıların kavgasını izlerken, "Döğüşmeyin" diyerek martıların ayrılmasını istediler. Kavgacı martılar bir süre sonra vatandaşların kendilerine seslenmesi ile uçarak sokaktan ayrıldılar.