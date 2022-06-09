Ekmeği bölüşemeyen martılar hararetli kavgaya tutuştu, Trabzonlu vatandaşlar nasihat verdi - Haberler

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Ekmeği bölüşemeyen martılar hararetli kavgaya tutuştu, Trabzonlu vatandaşlar nasihat verdi

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Özen - Yerel
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Trabzon'un Of ilçesinde sokak ortasında 2 martı hararetli şekilde kavgaya tutuştu. Bu sırada kavgayı ayırmayan vatandaşlar, martıların kendiliğinden ayrılması yönünde nasihat verdi.

Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerindeki ara sokakta yerde yürüyen iki martı bir süre sonra birbirleri ile kavga etmeye başladı. Martıların çıkardıkları sesleri duyan ve kavgalarını gören çevredeki vatandaşlar film izler gibi martıların kavgasını izlerken, "Döğüşmeyin" diyerek martıların ayrılmasını istediler. Kavgacı martılar bir süre sonra vatandaşların kendilerine seslenmesi ile uçarak sokaktan ayrıldılar.

Ekmeği bölüşemeyen martılar hararetli kavgaya tutuştu, Trabzonlu vatandaşlar nasihat verdi

Ekmeği bölüşemeyen martılar hararetli kavgaya tutuştu, Trabzonlu vatandaşlar nasihat verdi

Ekmeği bölüşemeyen martılar hararetli kavgaya tutuştu, Trabzonlu vatandaşlar nasihat verdi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Yerel

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