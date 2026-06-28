Marmarisli genç piyanist, Saraybosna'da birinci oldu

Marmarisli genç piyanist Derin Demirtaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen IMKA Müzik Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde 92 puan alarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Piyano Ana Sanat Dalı 7. sınıf öğrencisi olan Derin Demirtaş, sergilediği başarılı performansla uluslararası jüri tarafından yaş kategorisinin en başarılı ismi seçildi. Henüz 4 yaşındayken bale eğitimi almaya başlayan Derin Demirtaş'ın sanat yolculuğu, bale öğretmeninin müzik yeteneğini fark etmesiyle yeni bir yön kazandı. Güçlü müzik kulağı sayesinde yaklaşık 9 yaşında piyano eğitimine başlayan genç yetenek, disiplinli çalışmaları ve azmiyle kısa sürede uluslararası başarı elde etti.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğim"

Saraybosna'daki başarısının ardından duygularını paylaşan Derin Demirtaş, birincilik ödülünü kazanmanın büyük mutluluk ve gurur verdiğini söyledi. Öğretim Görevlisi Elif Yazgan'ın danışmanlığında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten genç piyanist, başarısında emeği bulunan öğretmenine teşekkür ederek, "Öğretmenim bana her zaman inandı, sabırla çalıştırdı ve her aşamada yanımda oldu. Ayrıca bana destek veren aileme ve okuluma da minnettarım. Bundan sonra da ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Uluslararası platformda elde ettiği birincilikle hem Marmaris'in hem de Türkiye'nin gururu olan genç piyanist Derin Demirtaş, müzik alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklerken başarılarının devamının geleceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı