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Marmaris'te yanan alanlarda temizlik yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Marmaris'te yanan alanlarda temizlik yapıldı

Marmaris Doğa Gönüllüleri ve Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Marmaris Doğa Gönüllüleri ve Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Haziran ayının son haftası alevlere teslim olan Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet Mevki ve Değirmenyanı'nda ortaklaşa temizlik çalışması yapıldı.

Marmaris Doğa Gönüllüleri ve Temizlik İşleri ekipleri daha önce de ortaklaşa yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde yangın felaketi yaşanan Değirmenyanı ve Bördübet mevkiinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Hüznün ağır bastığı etkinlikte onlarca torba çöp toplandı.

Daha önce de ağaç dikme ve temizlik gibi çevre faaliyetlerinde bulunan gönüllü grup adına bir açıklama yapan Coşar Çelik, "Bugün burada daha önceden atılmış veya yangın sırasında kullanılmış ve atılmış yüzlerce, binlerce atık topladık. Çocuklarımız da bizlerle birlikte bugün yanan alanlarda ve yanmayan bölgelerde temizlik yaptı. İnsanlardan tek bir ricam var. Çöp hayatımızın bir gerçeği ama piknik yapıyoruz, ormanda geziyoruz, çöplerimizi geride bırakıyoruz. Lütfen bunu yapmayalım" dedi.

Bir diğer gönüllü Rabia Deniz ise, "2 yıldır yangınlarla boğuşan Marmaris'in yaraları ancak ağaç dikerek ve temizlik çalışması yapılarak sarılır. Bu nedenle bugün buraya gelen gönüllülere ve belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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