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Marmaris'te Turizm Sezonu Öncesi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Marmaris'te Turizm Sezonu Öncesi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı
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Marmaris Kaymakamlığı, turizm sezonu öncesi deniz trafiği ve güvenlik tedbirleri için toplantı düzenledi. Kaymakam Nurullah Kaya'nın başkanlık ettiği toplantıya güvenlik birimleri ve liman yetkilileri katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun başlaması ile birlikte, güvenlik tedbirleri konusunda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda yaz sezonu öncesinde deniz trafiği, liman hizmetleri ve teknelerin giriş çıkışları ve deniz sektörü çalışanlarına ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Marmaris Kaymakamlığı binasında Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Emniyet Şube Müdürlüğü ve Marmaris Liman Bölge Müdürlüğü, Liman Gümrük Müdürlüğü ve Gümrüklü Liman İşletmesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, sezon boyunca yoğunlaşması beklenen deniz trafiği için alınacak önlemler, liman hizmetlerinin düzenlenmesi ve yabancı bayraklı tekneler, gümrük faaliyetleri ele alındı. Marmaris Limanı'ndaki hazırlıkların yanı sıra, Bozburun Gümrüklü Limanı'nın yaz sezonundaki durumu da değerlendirilerek hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bozburun Limanı'nın 2 Haziran itibarıyla sezonluk hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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