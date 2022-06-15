Marmaris'te Tarihi Kalıntıdan Klasik Müzik Yükseldi - Haberler

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Marmaris'te Tarihi Kalıntıdan Klasik Müzik Yükseldi

ANKA - Yerel
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Marmaris'te Tarihi Kalıntıdan Klasik Müzik Yükseldi

Marmaris Orhaniye’de yer alan tarihi kalıntı, MAKSAD Oda Müziği Orkestrasının muhteşem bir konserine ev sahipliği yaptı.

Marmaris Orhaniye'de yer alan tarihi kalıntı, MAKSAD Oda Müziği Orkestrasının keyifli bir konserine ev sahipliği yaptı.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sürüyor. 10 Haziran'da başlayan etkinlik kapsamında dün gece Orhaniye'de yer alan özel bir marinanın içindeki tarihi kalıntı, MAKSAD Oda Müziği Orkestrasının muhteşem bir konserine ev sahipliği yaptı. Tarihi mekandaki konser, sanatseverlere unutamayacakları keyif dolu anlar yaşattı.

KONSERLER SÜRECEK

Klasik Batı ve Caz müziği, bale ve görsel sanatlar ağırlıklı olmak üzere sanatın birçok dalını kapsayan festival kapsamında 18 Haziran'da Kerem Görsev, 20 Haziran'da Fazıl Say, 25 Haziran'da Boğaziçi Gençlik Korosu Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak. Dünyaca ünlü Azeri piyanist ve besteci İlyas Mirzayev'in, MAKSAD Festival Orkestrası'yla birlikte vereceği Muğla Türküleri Konseriyle, festival 28 Haziran'da sona erecek.

ANKA / Yerel

Orhaniye Marmaris Yerel Haberler

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