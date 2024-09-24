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Marmaris'te Sonbahar Güneşinin Keyfini Çıkaran Turist Sayısı Artıyor

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Okulların kapanmasıyla birlikte Muğla'nın Marmaris plajları yabancı turistlerle dolup taşıyor. Eylül ayında 30 dereceyi aşan sıcaklıklar ve 21 derece olan su sıcaklığı, turistlerin bu mevsimi tercih etmelerine neden oluyor.

Marmaris'te denizin keyfini turistler çıkarıyor

MUĞLA - Okulların kapanması ve Yaz mevsiminin sona erip Sonbahar mevsiminin gelmesi ile Muğla'nın Marmaris plajları yabancı turistlere kaldı. Turizm sezonun hala devam ettiği Marmaris'te bazı turistler tatil için en çok bu mevsimi sevdiklerini belirtti.

Eylül ayının son haftasında bile hava sıcaklıklarının 30 derecelerin üstünde seyrettiği Marmaris'te deniz keyfi devam ediyor. Su sıcaklığının 21 derece olduğu belirtilen Marmaris'te okulların kapanması ile birlikte plajlar, yabancı turistlere ve ilçe yaşayanlarına kaldı. Halk plajlarının ve otellerin önlerindeki plajların hala dolu olması hem esnaf hem de otelciler tarafından olumlu karşılanırken tatile gelen turistler de kendi ülkelerinde bu mevsimde yağmurların başladığını ve bu havanın en sevdikleri hava olduğunu ifade ederek Türkiye'den vazgeçemediklerini söylediler.

Marmaris'te Sonbahar Güneşinin Keyfini Çıkaran Turist Sayısı Artıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel

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