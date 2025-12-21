Sağanak sonrası güneş yüzleri güldürdü, Marmaris sahilleri doldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın açmasıyla birlikte ilçe genelinde hareketlilik artarken, sahiller de Marmarislilerin uğrak noktası oldu.

Yağmurun ardından ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile inerek yürüyüş yaptı, güneşin tadını çıkardı. Yaz aylarında denize girip kulaç attıkları sahilde bu kez oltalar denize atıldı. Amatör balıkçıların bulunduğu halk plajında, balık tutanlara meraklı bakışlarla eşlik edenler de dikkat çekti. Güneşli havayı değerlendiren ilçe sakinlerinin yanı sıra Marmaris'i gezmeye gelen ziyaretçilerin de sahilde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Düzenli olarak halk plajında balık tuttuğunu belirten Ömer Faruk Bayar, yağış sonrası denizin daha bereketli olduğunu ifade ederek, "Yağmurdan sonra akşam suyunda balık daha çok olur. İki gündür kefal yakalıyoruz, bugün de umutluyuz" dedi.

Annesiyle birlikte balık tutmaya gelen 11 yaşındaki Ataberk Keleş ise ilk kez şansını denediğini belirterek, "Henüz balık tutamadım. Yazın buradan denize girmiyordum çünkü kirliydi. Bakalım bugün oltamıza ne gelecek" diye konuştu. - MUĞLA