Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor

Yerel Haberler

Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Muğla için iki gün önce yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla'nın genelinde sağanak yağış etkili oluyor.

Marmaris'te sağanak yağış etkili oluyor

MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Muğla için iki gün önce yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla'nın genelinde sağanak yağış etkili oluyor.

Marmaris ilçesinde gece saatlerinde başlayan lodos ve sağanak yağış özellikle İçmeler Mahallesi'nde taşkına sebep oldu. Sağanak yağışın etkisi ile dağlardan İçmeler merkezine inen küçük kaya parçalarını iş makineleri temizliyor.

Atatürk Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi üzerinde rögar kapaklarının çıkması üzerine yollarda güvenlik önlemleri alındı. İçmeler Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde 2021 yılında yanan sahadan aşağıya inen yağmur suları İçmeler merkezde taşkına neden olmaması için MUSKİ ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri sürekli olarak bölgede hareket halinde ve teyakkuzda çalışmalarını sürdürüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Yerel

Marmaris İçmeler Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title