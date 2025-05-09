Marmaris'te 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" etkinliği Marmaris'te de yapıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik alandan 1 saatte bir römorkluk çöp toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlenen "Orman Benim" kampanyası; orman yangınlarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde de gerçekleştirildi.

"Ormanlar daha temiz olsun diye buradayız"

Tüm Türkiye'de eş zamanlı başlayan etkinlik öncesinde konuşan Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, "Orman Benim' kampanyası, son iki yıldır Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan bir kampanya. Bu, yol kenarlarında, özellikle yol kenarlarında ve orman içlerinde yangına sebebiyet verecek, yanıcı yabancı maddelerin ormandan uzaklaştırılması için; daha temiz bir ormanımızın olması, yaşadığımız ormanın, kullandığımız ormanın daha temiz olması için başlatılan ve devam ettirilen bir kampanya. Marmaris, bu konuda Türkiye'de ilk bu çalışmanın yapıldığı işletme müdürlüğü ve ilçemiz Marmaris. Buradan başlayıp sonrasında daha da geliştirilerek devam edilen 'Temiz Bir Orman, Orman Benim' kampanyası için bugün bu saatte buradayız" dedi.

Kaymakam Kaya: "Gerçekten ormanlar hepimizin"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Görüyoruz, ormanımız temiz mi, değil mi? Şimdi topladıklarımıza bakacağız beraber. Hep birlikte göreceğiz" diyerek ellerine eldiven geçirip hem yol kenarlarına atılan çöpleri topladı hem de Marmaris'te ormanların temiz olduğuna inandığını belirtti.

Kısa sürede iki büyük boy çöp toplayan Kaya, "Gerçekten ormanlar hepimizin ve yangınlar için en büyük risk olan cam parçalarını görüyoruz ve topluyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz; lütfen doğamıza sahip çıkalım, vatanımıza sahip çıkalım, geleceğimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kaya ayrıca orman yangınlarıyla mücadelenin temelinde "önlemenin" yattığını vurgulayarak, ağaç diplerinin temizlenmesinin önemine de değindi.

"Bu, insan zekasına sahip birinin yapacağı şey değil"

Gönüllü olarak okul arkadaşlarıyla, özellikle bahar ve yaz mevsiminde insanların en çok mangal yaptığı alanlardan biri olan Aktaş mevkiine gelerek çöp toplama etkinliğine katılan 12 yaşındaki Mustafa Güldal ise şunları söyledi: "İnsanların çöp atması konusunda şunu söyleyebilirim: Boşu boşuna kendi geleceklerini riske atıyorlar. Bu, gerçekten insan zekasına sahip birinin yapacağı bir davranış değil. Ben böyle düşünüyorum. Bugün en çok ne topladık derseniz, daha çok alkol içki şişeleri topladık. Burada daha çok mangal yapıldığı için et kovaları vardı. Ayrıca cam şişeler, plastik bayraklar, pet şişeler de vardı. Bunları topladık. İnsanların haline bakıyorum da Madem doğada vakit geçirmek istiyorsunuz, o zaman bunu düzgün yapın. Mesela belirlenmiş mesire alanları var; oralarda piknik yapabilirsiniz. Doğada piknik yapmak istiyorsanız da, lütfen çöp atmayın. Ben sadece bunu söylemek istiyorum"

Marmaris'e bağlı Adaköy Mahallesi Aktaş mevkiinde, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, orman işletme şefleri ve orman işçileri, Marmaris Milli Parklar görevlileri, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul ve Marmaris Jandarma Karakol ekibi, Sahil Güvenlik ekipleri ve bir özel okulun öğrencileri katılım sağladı. - MUĞLA