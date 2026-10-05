Marmaris'te Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler Kaymakam Nurullah Kaya ile adım attı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Kaymakam Nurullah Kaya ile birlikte sağlıklı yaşam için adım attı.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla Marmaris'te yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Marmaris Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi ile Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri katıldı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın öğrencilerle birlikte yürüdüğü etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce de yer aldı.

Öğrenciler, yürüyüş boyunca taşıdıkları pankartlarla düzenli hareketin ve sporun önemini vurguladı. Pankartlarda "Sağlıklı yaşam hareketle başlar", "Bugün birlikte yürüyoruz, sağlıklı büyüyoruz", "Adım adım sağlıklı yarınlara" ve "Sağlık için her yaşta yürüyün" mesajları yer aldı.

Çocuklarda sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi ve günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik, birlikte gerçekleştirilen yürüyüşün ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı