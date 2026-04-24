Haberler

Marmaris'te Bir İşçinin Hayatını Kaybettiği Vinç Kazasına İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tekne çekimi sırasında vincin uzatma kolunun kırılması sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Uzunyalı Sahili'nde teknenin kıyıya çekilmesi sırasında kullanılan vincin uzatma kolunun kırılması sonucu 21 yaşındaki işçi Tarık Yasin Şahin olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan vinç operatörü ile vinç şirketinin sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

