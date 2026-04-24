Marmaris'te Bir İşçinin Hayatını Kaybettiği Vinç Kazasına İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde tekne çekimi sırasında vincin uzatma kolunun kırılması sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Haber: Esma TURAN
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Uzunyalı Sahili'nde teknenin kıyıya çekilmesi sırasında kullanılan vincin uzatma kolunun kırılması sonucu 21 yaşındaki işçi Tarık Yasin Şahin olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan vinç operatörü ile vinç şirketinin sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.