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Marmaris'te Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

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Marmaris'te trafik ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yoğunlukta sürücüleri denetleyerek bilgilendirdi. Emniyet kemeri, hız kuralları ve cep telefonu kullanımı konularında hatırlatmalar yapıldı.

Sürücüler hem denetlendi, hem bilgilendirildi

Marmaris'te trafik ekiplerinden bayram denetimi

AYDIN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri hem denetledi hem bilgilendirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı tedbirleri artıran Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yol kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde sürücüleri denetleyen ekipler, ayrıca emniyet kemerinin önemi başta olmak üzere hız kurallarına uyulması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konularında hatırlatma yaptı. Güvenli trafik algısının oluşması hedefiyle yapılan denetimlede sürücü ve yolculara, 'yolun sonu bayram olsun' mottosuyla trafik kurallarını hatırlatan 2 bin el broşürü dağıtıldı. Trafik kurallarına uyulmasının hayat kurtardığına dikkat çekilen kontrollerde trafik ekipleri ayrıca vatandaşların bayramını kutladı. Denetimlerin bayram boyunca aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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