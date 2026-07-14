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FETÖ'nün darbe izleri 10 yıldır silinmedi

FETÖ'nün darbe izleri 10 yıldır silinmedi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı ve darbeci askerlerin suikast girişiminde bulunduğu otelde o geceye ait izler ilk günkü haliyle muhafaza ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı ve darbeci askerlerin suikast girişiminde bulunduğu otelde o geceye ait izler ilk günkü haliyle muhafaza ediliyor. Marmaris Siteler Mahallesi'nde bulunan Turban Otel'deki iki oda, otel sahibi Yazıcı Ailesi'nin kararı doğrultusunda hiçbir değişiklik yapılmadan korunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi ayrılmasının hemen ardından darbeci askerlerin baskın düzenlediği oteldeki iki oda, aradan geçen 10 yıla rağmen olduğu gibi bırakıldı. Olayın yaşandığı odalarda kurşun izleri hala duvarlarda dururken, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı personeli şehit polis memuru Mehmet Çetin'e ait kelepçe ve seccade de aynı odada muhafaza ediliyor.

Gelecek nesillere 15 Temmuz gecesinin unutulmaması amacıyla korunan odalara bugüne kadar herhangi bir tadilat yapılmadı. Bir çivi dahi çakılmayan odalar yalnızca basın mensuplarının ziyaretine açılıyor.

Demokrasi çağrısının yapıldığı otelde izler silinmedi

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatilini geçirdiği otele yönelik darbeci askerler tarafından gerçekleştirilen suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara davet ettiği otelde o gece yaşananların izleri korunmaya devam ediyor.

Kurşunların isabet ettiği duvarlar, çatışmanın yaşandığı bölümler ve o geceye ait bazı kişisel eşyalar, 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi amacıyla ilk günkü haliyle muhafaza ediliyor.

Şehit polislerin isimleri Marmaris'te yaşatılıyor

15 Temmuz gecesi Marmaris'te darbeci askerlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde görevliyken otelde şehit düşen koruma polisi Mehmet Çetin'in isimleri de Marmaris'te yaşatılıyor.

Şehit polislerimizin fotoğraflarının da olduğu Marmaris 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın iki yanında bulunan sokaklara şehit polisler Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in isimleri verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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