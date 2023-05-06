Marmaris Belediyesi ve AHBAP işbirliğiyle evlerine kavuştular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yaz ayında yaşanan büyük yangın felaketinde evleri tamamen yanan üç ailenin konutları Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu tarafından ücretsiz olarak yeniden yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yaz ayında yaşanan büyük yangın felaketinde evleri tamamen yanan üç ailenin konutları Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu tarafından ücretsiz olarak yeniden yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Ahbap Platformu Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent de aileleri ziyaret ederek evlerin temsili anahtarlarını teslim etti.

Marmaris'te 29 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında 8 gün süren büyük orman yangını özellikle Osmaniye, Bayır, İçmeler ve Turunç Dereözü'nde binalara da sıçramıştı. Yangının söndürülmesinin ardından harekete geçen Marmaris Belediyesi, bölgede oluşan zararların karşılanması ve afetten etkilenenlere destek noktasında işbirliği için Ahbap Platformu ile bir protokol imzalamıştı.

Bu işbirliği çerçevesinde Osmaniye Mahallesi'nden Hüseyin Gökmen, Hasan Hüseyin Aydın ve Turunç Dereözü'nden Mustafa Demir'in konutların yapımı tamamlanarak ücretsiz olarak teslim edildi. 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan 65, 75 ve 100 metrekare genişliğindeki konutlara taşınan aileleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Ahbap Platformu Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent ziyaret ederek temsili olarak hazırlanan anahtarları ve ev hediyelerini takdim etti.

Haluk Levent ve Ahbap ekibi ile işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Oktay, "Gerek yaşadığımız yangın felaketinde gerekse sonrasında her zaman desteğini yanımızda hissettik. Deprem felaketinde olduğu gibi ülkemizin yaşadığı her zorlukta halkın derdine derman olmaya çalışan değerli dostum Haluk Levent'e ve Ahbap ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Haluk Levent de her zaman işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını söyledi. - MUĞLA