Marmaris Belediyesi'nden Karada ve Denizde Temizlik - Haberler

Marmaris'te Dünya Çevre Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Dalgıçlar deniz dibi temizliği gerçekleştirirken, Marmaris Belediyesi ekipleri de gönüllülerle birlikte plajda izmarit ve çöp topladı. Dalgıçlar, 2 günde 3 ton ağırlığında atık çıkardı; gönüllüler ise bir saatte 100 şişe izmarit topladı.

Marmaris Belediyesi, Dünya Çevre Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında Belediye personeli ve gönüllüler Halk Plajı'nda izmarit ve çöp topladı. Dalgıçları da deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Her iki çalışmada toplanan atıklar, Atatürk Meydanı'nda sergilendi.

Burada düzenlenen törende ayrıca 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi. Çocukların çevreyle ilgili resimler çizdiği etkinlikte atıklardan yapılan sanatsal objelerin de sergisi açıldı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de katıldığı etkinlikte ilçenin 3 noktasına konulan atık getirme merkezinin de tanıtımı yapıldı.

DENİZDEN 3 TON ATIK ÇIKARILDI

Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğin ilk ayağı deniz dibi temizliği oldu. 3 Haziran'da başlayan çalışmada Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları deniz dibine atılan atıkları karaya çıkardı. 2 gün süren çalışmada denizden 100 torba plastik, metal ve cam atığı çıkaran dalgıçlar 3 tona ağırlığında araba lastiği, bisiklet, sandalye, boru gibi ağır atıkları karaya çıkardı.

BİR SAATTE 100 ŞİŞE İZMARİT TOPLANDI

Plajda ise Marmaris Doğa Gönüllüleri Platformu üyeleri ve gönüllülerin katılımı ile çöp toplandı. Poşet, plastik, kağıt gibi atıkların yanı sıra sigara izmariti en çok toplanan atıkların arasında yer aldı. Belediye ekipleri ve gönüllüler 1 saat farkındalık çalışmasında 100 küçük su şişesi izmarit topladı. Tüm atıklar Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sergilendi.

ÇIKARILANLAR MEYDANDA SERGİLENDİ

Katılımcılara verdikleri destek için teşekkür plaketinin sunulduğu etkinliğe, 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi. 158 kg pil toplayarak birinci olan Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nun ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk verdi. Özel Türk Koleji'nin ikinci, Özel Çağdaş Bilim Koleji'nin de üçüncü olduğu kampanyada ilk 10'a giren okullara çeşitli hediyeler verildi ve plaket takdim edildi.

ANKA / Yerel