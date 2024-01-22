Üye Girişi
Haberler

Marmaris Belediyesi Ara Tatilde Ücretsiz Animasyon Filmi Gösterimleri Düzenliyor

Güncelleme:
Abone Ol

Marmaris Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz animasyon filmi gösterimleri başladı. Çocuklar gönüllerince tatil geçirmenin keyfini çıkardı.

Marmaris Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz animasyon filmi gösterimleri başladı. Çocuklar gönüllerince tatil geçirmenin keyfini çıkardı.

Marmaris Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Etkinlikler bugün saat 11.00'da "Köstebekgiller" isimli filmin gösterimiyle başladı. Belediyenin hazırladığı ücretsiz sinema gösterimlerine katılan çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi. Animasyon karakterleriyle birlikte filmi izleyen çocuklara aileler de eşlik etti.

2 hafta sürecek etkinlikte 26 Ocak Cuma, 29 Ocak Pazartesi ve 4 Şubat Pazar günü "Köstebekgiller" ile "Perili Orman" animasyon filmleri Armutalan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek. Filmler dönüşümlü olarak saat 11.00 ve 18.00'da çocuklarla buluşacak. Ayrıca 1 Şubat Perşembe günü de "Pinokyo" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyun 14.30 ve 16.30 olarak iki seans halinde Armutalan Kültür Merkezi'nde oynanacak. Sömestr kapsamında ayrıca İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda da etkinlik düzenlendi. 13.30'da başlayan etkinlikler hafta boyu devam edecek.

Etkinliklere tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ara tatilin eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklere tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Marmaris Belediyesi Ara tatil Marmaris Etkinlikler Sinema Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Ocak 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri! ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kiminle eşleşti? Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Başak Demirtaş aday oldu mu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? ARA TATİL (SÖMESTR) TARİHLERİ 2024 | Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte? Ziraat Türkiye Kupası son 16'ya kalan takımlar hangileri? 2024 Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri! 2024 Bağkur primi ne kadar? Bağkur prim günü 7200 oldu mu? Hakimlik ve Savcılık Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı! DOLAR NE KADAR? 22 Ocak Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle! 22 Ocak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izleme linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title