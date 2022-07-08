Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Belediye Personeliyle Bayramlaştı - Haberler

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Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

ANKA - Yerel
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Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Oktay, belediye personelinin bayramını kutladı. Belediye Başkan yardımcıları Ali Zağlı, Burak Demirtaş ve Hakan Köksal'ın da katıldığı bayramlaşma, ilk olarak Marmaris Hizmet Binası'nda başladı. İçmeler Ana Hizmet Binası, Zabıta Müdürlüğü ve Makine Araç Parkı ile devam etti.

Tüm personelin sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Oktay, "Dokuz günlük bayram tatilinde çok yoğun olacağız. Ama biz size güveniyoruz. Hem vatandaşlarımız hem de misafirlerimiz için hizmet vermeye hep birlikte devam edeceğiz. Emekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Başkan Oktay, Marmaris'in merhum belediye başkanlarını da unutmadı. Ali Aygün, Zeki Güven, Kemal Seyfettin Elgin, Muharrem Elgin, Hamdi Yüzak, Mustafa Çoban, İsmet Karadinç, Hüseyin Fikri Öztan ve Kadir Yalçın'ın mezarını ziyaret ederek çiçek bırakan Mehmet Oktay, "Merhum belediye başkanlarımızın Marmaris'e yaptıkları hizmetler, kattıkları değerler asla unutulamaz. Bir kez daha hepsine rahmet diliyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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