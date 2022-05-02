Marmaris Belediye Başkanı Oktay 1 Mayıs'ta Çalışanları Ziyaret Etti

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) -

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışanları ziyaret etti. Emniyet, itfaiye, otel, cankurtaran ve zabıtaları ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Oktay, Muğla'daki 1 Mayıs mitingine de katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ziyaretlerle geçirdi. Tatilde de çalışan kişi ve kurumları ziyaret eden Mehmet Oktay hem işçi bayramlarını hem de Ramazan Bayramlarını kutladı.

EMNİYET VE İTFAİYEYE ZİYARET

Başkan Oktay ilk olarak Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek; Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve pazar günü görevli polislerle bir araya geldi. Oktay daha sonra Marmaris İtfaiye Amirliği'ne geçti. Burada da Marmaris İtfaiye Grup Amiri Bahattin Yavuz ve itfaiyecilerin bayramını kutladı.

Polis ve itfaiyecilerin halkın huzuru, can ve mal güvenliği için bayram veya tatil dinlemeden 7/24 çalıştığını ifade eden Oktay, "Sizlerin sayesinde hepimiz kendimizi daha güvende hissediyoruz. Bu özverili çalışmanızdan ötürü çok teşekkür ederiz" dedi. Oktay olası olumsuzluklara karşı hem bayram tatili hem de sezonda her iki kurumla da koordineli olarak çalışacaklarını da dile getirdi.

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN MİSAFİRLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞINIZA EMİNİZ"

Belediye Başkanı Oktay, yaz sezonuyla birlikte yoğun bir çalışma sürecine giren turizm emekçilerini de unutmadı. Sembolik olarak beş yıldızlı bir oteli ziyaret ederek personelin bayramını kutlayan Oktay, "Çok yoğun bir döneme giriyorsunuz. Tüm zorluklara rağmen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağınıza eminiz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Halk Plajında görevli cankurtaranlar, belediye temizlik emekçileri ve zabıtaların bayramını kutlayan Oktay, Muğla'da demokratik kitle örgütleri ve sendikaların düzenlediği 1 Mayıs mitingine de katıldı. Oktay Marmaris dönüşünde Çetibeli kontrol noktasındaki jandarma ve polislerin de bayramlarını kutladı.