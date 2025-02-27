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Marmaris Arama Kurtarma Ekibi, Afet Yardımında Takdir Topladı

Marmaris Arama Kurtarma Ekibi, Afet Yardımında Takdir Topladı
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Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adalet Bakanı tarafından teşekkür belgesi aldı. Kaymakam Nurullah Kaya, dernek üyelerine afetlerdeki özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), afet bölgelerindeki hızlı müdahaleleri ve yardım çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

MAKE Derneği üyeleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kendilerine verilen teşekkür belgesini paylaştı.

Kaymakam Nurullah Kaya, dernek üyelerine Marmaris'te hem yardımlaşma hem de afet durumlarında gösterdikleri hızlı ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. MAKE ekibinin başarısının devamını dileyen Kaya, afetlerde toplumun dayanışma içinde olmasının önemine vurgu yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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