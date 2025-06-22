Marmaray'da Teknik Arıza Yolcuları Zorladı

Marmaray'da Teknik Arıza Yolcuları Zorladı
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Marmaray'ın Gebze-Halkalı hattında sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yolcular aktarma yapmak zorunda kaldı. Seferler duraksamalı olarak devam etti ve istasyonda yoğunluk oluştu.

Marmaray'da sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yolcular aktarma yapmak zorunda kaldı. Seferlerin bir süre duraksamalı şekilde devam ettiği öğrenildi.

Gebze- Halkalı Marmaray hattının Fatih durağında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Gebze yönünden gelen trenler durakta durduruldu, yolcular Kadıköy istikametinden gelen trenlere aktarma yaparak seyahat etmek zorunda kaldı. Seferlerin bir süre duraksamalı olarak devam ettiği bildirildi. Arızanın sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, istasyonda yoğunluk oluştu. Yolcular durakta yaklaşık yarım saat bekletildi. Ekiplerin arızaya müdahale etmesiyle seferler normale döndü.

Gökhan Özcan isimli bir vatandaş, "Yaklaşık yarım saat beklettiler. Arızanın sebebini bilmiyoruz. Gebze-Tuzla arasında arıza yaşandı. Seferler duraksamalı şekilde devam ediyor" dedi.

Yasin Yıldırım ise, "Gelirken trende arıza verildiğini söylediler. Net bir bilgi verilmedi, sadece kısa süreli bir arıza olduğu ve bu nedenle aktarma yapılacağı söylendi. Yarım saat kadar bekledik, fazla sürmedi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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