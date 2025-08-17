Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Van'da Anıldı

Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Van'da Anıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler, Van'da düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törende dualar okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. AFAD yerleşkesindeki anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AFAD İl Müdür Vekili Cemal Kurban, Marmara depreminin 26'ncı yıl dönümü nedeniyle anma program düzenlediklerini ifade ederek, "Marmara depreminde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD olarak her zaman bir sloganımız var. Depremler öldürmez, binalar öldürür. Marmara depremi başta olmak üzere depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.

AFAD personeli ile gönüllülerinin yer aldığı program, yemek ikramı ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
