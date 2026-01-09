Haberler

BUDO'da olumsuz hava engeli: 6 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 9 Ocak 2026 tarihinde bazı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Buna göre, 9 Ocak 2026 Cuma günü yapılması planlanan 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini BUDO'nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
