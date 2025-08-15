Marmara Denizi'nde Şiddetli Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

Marmara Denizi'nde Şiddetli Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle askıya alındı. Poyraz fırtınasının saatteki hızı 30 ila 75 km/s arasında değişiyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Etkisini sürdüren poyraz nedeniyle Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edilirken, BUDO'nun bugün yapacağı tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Deniz'inde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Etkili olan poyraz fırtınasının saatteki hızının 30 ila 75 km/s olması nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı seferlerimizin Poyraz iskelesine uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İDO'dan yapılan açıklamada "Değerli misafirimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 15.08.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verdi.

Budo'da sefer iptalleri

Budo'dan yapılan açıklamada, 15.08.2025 14: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 15.08.2025 15.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 16.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 17.45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 17.45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 19.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 20.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 20.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, şiddetli poyraz nedeniyle İstanbul Boğaz hattını kullanan kuru yük gemilerinin ise Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Avcılar açıklarında demirlediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

MHP'nin ağır topu, Diyanet'in Cuma hutbesine gönderme mi yaptı?
Ardahan'ın çöküşü! Gömülen sadece hayvanlar değil, umutlar ve emekler de toprağa karışıyor

Gömülen sadece hayvanlar değil, umutlar ve emekler de toprak oluyor
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.